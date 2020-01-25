«Витязь» проиграл третий матч подряд в КХЛ, уступив «Локомотиву»

«Витязь» проиграл «Локомотиву» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Подольске.

В составе гостей отличились нападающие Владимир Ткачев, Артур Каюмов, Антон Ландер (дважды) и Стефан Да Коста.

Для «Витязя» это поражение стало третьим подряд в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Голы: Да Коста — 11 (бол., Алексеев), 16:50 — 0:1. Ткачев — 7 (Кудрявцев, Мисюль), 18:43 — 0:2. Варфоломеев — 5 (Орлович-Грудков, Моисеев), 31:20 — 1:2. Бывальцев — 4 (бол., Лаюнен), 40:18 — 2:2. Каюмов — 13 (Алексеев), 42:10 — 2:3. Ландер — 15 (п.в.), 58:47 — 2:4. Ландер — 16 (Кудрявцев), 59:53 — 2:5.

Вратари: Ежов (58:18 — 58:47) — Коновалов.

Штраф: 28 — 8.

Броски: 21 (6+6+9) — 36 (11+13+12).

Судьи: Акузовский, Сергеев.

25 января. Подольск. ЛД «Витязь».