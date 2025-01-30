Дубль Кравцова принес «Трактору» победу над «Витязем»
«Витязь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил «Трактору» (0:2).
Две шайбы в третьем периоде забросил нападающий Виталий Кравцов.
Подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.
«Витязь» (43 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (72) лидирует на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Кравцов — 19, 49:31 — 0:1. Кравцов — 20 (п.в.), 58:08 — 0:2.
Вратари: Дорожко (57:55 — 58:08) — Фукале.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (5+6+12) — 17 (4+7+6).
Судьи: Гамалей, Светилов.
30 января. Балашиха. Арена Балашиха. 2457 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|50
|32
|18
|65
|3
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|49
|28
|21
|61
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|49
|23
|26
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|49
|25
|24
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
|30.01
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|1 : 5
|30.01
|19:00
|
Витязь – Трактор
|0 : 2
|30.01
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|30.01
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
Новости