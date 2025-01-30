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Сегодня, 21:12

Дубль Кравцова принес «Трактору» победу над «Витязем»

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«Витязь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил «Трактору» (0:2).

Две шайбы в третьем периоде забросил нападающий Виталий Кравцов.

Подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

«Витязь» (43 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (72) лидирует на «Востоке».

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«Витязь» (Московская область) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Кравцов — 19, 49:31 — 0:1. Кравцов — 20 (п.в.), 58:08 — 0:2.

Вратари: Дорожко (57:55 — 58:08) — Фукале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (5+6+12) — 17 (4+7+6).

Судьи: Гамалей, Светилов.

30 января. Балашиха. Арена Балашиха. 2457 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
Виталий Кравцов
КХЛ
ХК Витязь
ХК Трактор
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1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 50 32 18 65
3 Спартак 48 29 19 64
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 49 28 21 61
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 49 23 26 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 49 25 24 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 47 18 29 42
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12 Барыс 50 11 39 28
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