«Витязь» проиграл минскому «Динамо» и потерпел 7-е поражение в 8 матчах

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Витязь» — 4:3. В составе хозяев дубль оформил Райан Спунер, также отличились Артем Демков и Никита Крыскин. У гостей голы на счету Святослава Гребенщикова, Вилле Лаюнена и Алексадра Семина.

«Витязь» потерпел седьмое поражение в восьми матчах. С 35 очками он занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (22) — 10-е.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Голы: Демков — 4 (Крыскин, А. Костицын), 9:23 — 1:0. Гребенщиков — 9 (Аалтонен, Йормакка), 10:25 — 1:1. Лаюнен — 1 (бол., Аалтонен), 12:12 — 1:2. Спунер — 1 (Энрот, Демков), 19:45 — 2:2. Семин — 10 (бол., Лаюнен), 28:09 — 2:3. Крыскин — 1 (Пулккинен), 30:53 — 3:3. Спунер — 2, 33:37 — 4:3.

Вратари: Энрот — Ежов (58:17).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (8+14+7) — 37 (15+6+16).

Судьи: Гусев, Наумов.

13 ноября. Минск. «Минск-Арена». 8837 зрителей.

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