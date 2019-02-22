"Витязь" проиграл "Автомобилисту", но оформил себе выход в плей-офф

"Витязь" уступил на родном льду "Автомобилисту" со счетом 1:5, но, благодаря поражению рижского "Динамо", вышел в плей-офф КХЛ.

В составе уральцев хет-триком отметился Евгений Чесалин, еще по шайбе забросили Артем Гареев и Илья Крикунов. За "Витязь" забил Алексей Макеев.

Таким образом, "Витязь" остался на восьмом месте в Западной конференции с 63 очками и вышел в плей-офф. В первом раунде команда Валерия Белова сыграет с победителем Западной конференции ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Чесалин - 3 (Егоршев, Хрипунов), 4:54 - 0:1. Гареев - 5 (Трямкин), 12:11 - 0:2. Макеев - 15 (Катичев, Швец-Роговой), 29:58 - 1:2. Чесалин - 4 (Лямин, Трямкин), 36:54 - 1:3. Крикунов - 10 (бол., Кучерявенко, Казионов), 48:35 - 1:4. Чесалин - 5 (Гуркин, Грачев), 58:51 - 1:5.

Вратари: Ортио - Фомин.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 28 (11+13+4) - 34 (16+9+9).

Судьи: Акузовский, Наумов.

22 февраля. Подольск. ЛД "Витязь".