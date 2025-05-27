«Витязь» продлил контракты с защитниками Стюартом, Бусыгиным и Валенцовым

«Витязь» объявил о продлении контрактов с защитниками Дином Стюартом, Ярославом Бусыгиным и Владиславом Валенцовым. Соглашения рассчитаны на два года.

28-летний Валенцов в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 60 матчей и набрал 6 (0+6) очков.

На счету 26-летнего канадца Стюарта 52 матча и 15 (5+10) очков. 22-летний Бусыгин набрал 19 (6+13) очков в 59 играх.