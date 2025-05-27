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«Витязь» продлил контракты с защитниками Стюартом, Бусыгиным и Валенцовым

Руслан Минаев

«Витязь» объявил о продлении контрактов с защитниками Дином Стюартом, Ярославом Бусыгиным и Владиславом Валенцовым. Соглашения рассчитаны на два года.

28-летний Валенцов в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 60 матчей и набрал 6 (0+6) очков.

На счету 26-летнего канадца Стюарта 52 матча и 15 (5+10) очков. 22-летний Бусыгин набрал 19 (6+13) очков в 59 играх.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Нефтехимик 9 6 3 13
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 14
2 ЦСКА 9 6 3 12
3 Торпедо НН 8 6 2 12
4 СКА 7 6 1 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 10 5 5 10
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8 Шанхай Дрэгонс 6 4 2 8
9 Динамо Мн 8 2 6 8
10 Лада 9 1 8 5
11 Сочи 8 1 7 2
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26.09 17:00 Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн 2 : 1
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