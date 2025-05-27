«Витязь» продлил контракты с защитниками Стюартом, Бусыгиным и Валенцовым
«Витязь» объявил о продлении контрактов с защитниками Дином Стюартом, Ярославом Бусыгиным и Владиславом Валенцовым. Соглашения рассчитаны на два года.
28-летний Валенцов в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 60 матчей и набрал 6 (0+6) очков.
На счету 26-летнего канадца Стюарта 52 матча и 15 (5+10) очков. 22-летний Бусыгин набрал 19 (6+13) очков в 59 играх.
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|Шанхай Дрэгонс
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|9
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|8
|2
|6
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|5
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|8
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1.10
|26.09
|11:00
|Барыс – Нефтехимик
|3 : 6
|26.09
|14:30
|Металлург Мг – Ак Барс
|2 : 1
|26.09
|17:00
|Спартак – Автомобилист
|2 : 4
|26.09
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн
|2 : 1
|26.09
|17:00
|Северсталь – Сочи
|3 : 1
|26.09
|17:00
|Динамо М – Салават Юлаев
|1 : 3
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