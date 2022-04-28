«Витязь» продлил контракт с защитником Зотовым

«Витязь» продлил контракт с 19-летним защитником Филатом Зотовым на два года, сообщает сайт клуба.

«У меня скоро 20-летие, и 10 лет я играю за клуб «Витязь», так и дальше идем вместе», — цитирует игрока пресс-служба подольского клуба.

В КХЛ Зотов провел четыре матча в составе подольского клуба, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».