«Витязь» продлил контракт с Пыленковым на 2 года

«Витязь» объявил о подписании нового контракта с защитником Даниилом Пыленковым. Новое соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на 2 года.

— Я с удовольствием принял предложение, — приводит пресс-служба «Витязя» слова Пыленкова. — Очень рад, что остаюсь в родной для меня команде еще на два года.

Даниил Пыленков продлил контракт с «Витязем» на два года:

— Я с удовольствием принял предложение. Очень рад, что остаюсь в родной для меня команде еще на два года. Еще год я буду оставаться молодым игроком, попадающим под лимит для молодежи в КХЛhttps://t.co/eXn6g1PHPK pic.twitter.com/ACxSVFMKF3 — HC Vityaz (@hcvityaz_khl) March 24, 2020

В сезоне-2019/20 на счету Пыленкова 5 очков (1+4) в 48 матчах за подмосковную команду при показателе полезности «+6».