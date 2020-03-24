КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Витязь» продлил контракт с Пыленковым на 2 года

13:03

«Витязь» объявил о подписании нового контракта с защитником Даниилом Пыленковым. Новое соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на 2 года.

— Я с удовольствием принял предложение, — приводит пресс-служба «Витязя» слова Пыленкова. — Очень рад, что остаюсь в родной для меня команде еще на два года.

В сезоне-2019/20 на счету Пыленкова 5 очков (1+4) в 48 матчах за подмосковную команду при показателе полезности «+6».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир