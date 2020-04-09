«Витязь» продлил контракт с Егором Воронковым до 2022 года

«Витязь» продлил контракт с защитником Егором Воронковым, сообщает пресс-служба клуба.

В официальном заявлении подольского клуба сообщается, что новое соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

— Клуб сделал мне предложение, и я согласился, — приводит официальный сайт «Витязя» слова Воронкова. — Конечно, играть в «Витязе» для меня — удовольствие, у меня с «Витязем» особые чувства, ведь я — воспитанник клуба. Надеюсь, в следующем сезоне все у нас будет хорошо.

Новый контракт Егора Воронкова

Воспитанник подольского хоккея — в «Витязе» еще на два года!

Защитник Егор Воронков подписал новое соглашение с ХК «Витязь» до 30 апреля 2022 года.https://t.co/jqjRMaAU68https://t.co/VNTdJouaCM pic.twitter.com/6JSuI8blDy — HC Vityaz (@hcvityaz_khl) April 9, 2020

Воронков — воспитанник «Витязя», он дебютировал за команду в 2014 году в возрасте 17 лет. В сезоне-2019/20 игрок провел за команду 44 матча и набрал 5 (1+4) очков.