Главный тренер "Витязя" Валерий Белов​ в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о проигранной серии плей-офф с ЦСКА, уходе Максима Афиногенова, причинах великолепной серии в январе и второй молодости Александра Семина​.

– Раз уж речь зашла о Семине – многие перед сезоном с большим скептицизмом восприняли подписание "Витязем" контракта с ним. Положа руку на сердце – ожидали, что ветеран сыграет настолько хорошо?

– Да, действительно, в него мало, кто верил. Мы сразу говорили, что, возможно, вначале ему будет тяжеловато. Так и получилось. Какое-то время ему нужно было для того, чтобы набрать физические кондиции, да и просто почувствовать игру. И с середины октября Саша стал действовать ярко и результативно.

– Но в плей-офф он набрал всего одно очко. Это связано с травмой?

– В первую очередь. Он еще в регулярке вышел с недолеченным повреждением. Играли с Минском, Саше было тяжело, тем не менее, именно его звено всё и решило. Добыло очки, которые нас вывели в плей-офф.

– Есть у вас желание попробовать повторить этот эксперимент и в следующем сезоне?

– Да, "Витязь" постарается сохранить Семина в составе.