«Витязь» покинут все иностранцы, кроме Ержабека

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал об изменениях в составе команды по итогам сезона-2019/20.

— Мы подписали новые контракты с Даниилом Пыленковым и Данилой Моисеевым, — приводит пресс-служба «Витязя» слова Варицкого. — Предложили новое соглашение Святославу Гребенщикову, близки к подписанию. С Ильей Ежовым новый контракт пока не подписан, ведутся переговоры. Из легионеров остается Ержабек, у него контракт на следующий сезон, у остальных иностранцев контракты завершены, они покидают клуб. Собирается ли Макеев в НХЛ? Мы сами будем вести переговоры с Алексеем о том, чтобы он остался в «Витязе».

В сезоне-2019/20 «Витязь» занял 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетел в первом раунде плей-офф, уступив СКА (счет в серии — 0:4).