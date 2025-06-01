«Витязь» подпишет канадского форварда Биро

Как стало известно «СЭ», нападающий Брэндон Биро перейдет в «Витязь».

Минувший сезон 27-летний канадец, способный сыграть как в центре, так и на левом краю, провел в АХЛ в составе «Коачеллы».

В сезоне-2024/25 Биро провел 56 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 34 (6+28) очка. В плей-офф форвард отметился одним голом и одной результативной передачей в пяти играх.

«Витязь» в прошедшем FONBET Чемпионате КХЛ с 59 баллами занял 10-е место в Западной конференции.