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«Витязь» подписал второго бомбардира финской лиги Одетта

16:37
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В «Витязь» приходит канадский нападающий Даниэль Одетт — сезон 2020/21 провел он в финском «Лукко», став чемпионом Финляндии, сообщает сайт клуба.

Также состав команды пополнил форвард «Гомеля» и сборной Белоруссии Герман Нестеров и бывший игрок «Куньлуня» Вячеслав Лещенко.

Кроме того «Витязь» подписал новые соглашения с защитником Игорем Головковым и нападающими Федором Малыхиным и Артемом Иванюженковым.

Дополнительная информация:

https://hcvityaz.ru/news/84635/

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