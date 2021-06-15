«Витязь» подписал второго бомбардира финской лиги Одетта
16:37
В «Витязь» приходит канадский нападающий Даниэль Одетт — сезон 2020/21 провел он в финском «Лукко», став чемпионом Финляндии, сообщает сайт клуба.
Также состав команды пополнил форвард «Гомеля» и сборной Белоруссии Герман Нестеров и бывший игрок «Куньлуня» Вячеслав Лещенко.
Кроме того «Витязь» подписал новые соглашения с защитником Игорем Головковым и нападающими Федором Малыхиным и Артемом Иванюженковым.
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