«Витязь» подписал однолетний контракт с Чеховичем

Форвард Иван Чехович подписал контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на один сезон. В августе «Локомотив» расторг контракт с Чеховичем, предварительно внеся его в список отказов.

В сезоне-2023/24 форвард провел 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. В плей-офф за 12 игр форвард заработал 4 (2+2) очка.