21:10 | Хоккей — КХЛ

"Витязь" подписал контракт с нападающим системы "Нэшвилла" Колтыгиным

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"Витязь" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Павлом Колтыгиным. Срок соглашения с 20-летним россиянином не уточняется.

Колтыгин является воспитанник московского "Динамо". В 2017 году он был задрафтован "Нэшвиллом" под номером 176. С 2016 по 2019 год Колтыгин играл за "Драммонвилль" в главной юниорской лиге Квебека. 

В минувшем сезоне Колтыгин провел 79 матчей, в которых набрал 56 (32+24) очков.

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Дополнительная информация

https://www.hcvityaz.ru/news/10589/

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