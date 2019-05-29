"Витязь" подписал контракт с нападающим системы "Нэшвилла" Колтыгиным

"Витязь" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Павлом Колтыгиным. Срок соглашения с 20-летним россиянином не уточняется.

Новичок «Витязя»

Павел Колтыгин

Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.

20-летний форвард, воспитанник московского «Динамо», после трех лет выступлений за океаном приезжает в Россию, в подмосковный «Витязь». https://t.co/uoCiWNtyYR pic.twitter.com/jYhAuRx9X2 — HC Vityaz (@hcvityaz_khl) 29 мая 2019 г.

Колтыгин является воспитанник московского "Динамо". В 2017 году он был задрафтован "Нэшвиллом" под номером 176. С 2016 по 2019 год Колтыгин играл за "Драммонвилль" в главной юниорской лиге Квебека.

В минувшем сезоне Колтыгин провел 79 матчей, в которых набрал 56 (32+24) очков.

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