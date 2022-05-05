«Витязь» подписал контракт с нападающим Авциным

«Витязь» подписал контракт с нападающим Александром Авциным.

Пресс-служба клуба не сообщила сроки соглашения с игром.

Минувший сезон КХЛ Авцин провел в «Спартаке», сыграл 36 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Также 31-летний форвард выступал в КХЛ за московское «Динамо», «Адмирал», «Локомотив», «Северсталь», «Нефтехимик» и «Трактор».