«Витязь» подписал экс-нападающего «Спартака» Кугрышева

«Витязь» объявил о подписании нападающего Дмитрия Кугрышева. Этот сезон 32-летний форвард начинал в составе «Спартака» — провел 17 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

В турнирной таблице КХЛ «Витязь» с 35 очками занимает 7 место на «Западе».

В следующем матче подмосковный клуб на выезде сыграет против минского «Динамо».