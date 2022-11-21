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Сегодня, 13:01

«Витязь» подписал экс-нападающего «Спартака» Кугрышева

Руслан Минаев
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«Витязь» объявил о подписании нападающего Дмитрия Кугрышева. Этот сезон 32-летний форвард начинал в составе «Спартака» — провел 17 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

В турнирной таблице КХЛ «Витязь» с 35 очками занимает 7 место на «Западе».

В следующем матче подмосковный клуб на выезде сыграет против минского «Динамо».

Дмитрий Кугрышев
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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