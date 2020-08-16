«Витязь» победиль «Куньлунь», Гребенщиков забросил победный буллит

«Витязь» обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче. Основное время завершилось вничью — 3:3. В серии буллитов подольский клуб оказался успешнее, победный бросок на счету Святослава Гребенщикова.

Товарищеский матч

«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0)

Голы: Дэнфорт — 1 (бол., Семин), 23:48 — 1:0. Семин — 1 (Дэнфорт), 52:35 — 2:0. Николишин — 1 (Балдаев), 53:28 — 2:1. Кручинин — 1, 56:16 — 2:2. Максимов — 1 (Глинкин), 59:19 — 2:3. Воронков — 1 (Семин), 59:51 — 3:3.

Победный буллит: Гребенщиков.

Вратари: Кочетков (59:33 — 59:51) — Шикин (Сапрыкин, 31:22).

16 августа. Подольск. ЛД «Витязь».