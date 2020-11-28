«Витязь» по буллитам обыграл «Йокерит»

«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Йокерит» — 4:3. Победным стал бросок Каспара Даугавиньша.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Моисеев — 3 (бол., Смолин, Паутов), 23:09 — 1:0. Шредер — 6 (Йенсен), 25:26 — 1:1. Бардаков — 1 (Артюхин, Иванюженков), 30:37 — 2:1. Йоэнсуу — 6 (бол., Грант, О`Нилл), 52:52 — 2:2. Йоэнсуу — 7 (Фриман, Крейчик), 53:55 — 2:3. Даугавиньш — 8 (бол., Хультстрем, Дэнфорт), 59:38 — 3:3.

Победный буллит: Даугавиньш.

Вратари: Ежов (58:37 — 59:38) — Калниньш.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 49 (11+21+13+4) — 39 (11+9+14+5).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

28 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».