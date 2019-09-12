«Витязь» по буллитам обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд

«Витязь» по буллитам переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2.

В составе победителей отличились Иван Петраков, Святослав Гребенщиков, Евгений Монс реализовал победный буллит. За «Сочи» забили Роберт Росен и Михаил Гордеев.

«Витязь» одержал третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Петраков — 1 (бол., Макеев, Воронков), 3:20 — 1:0. Росен — 2 (Стремвалль, Эллис), 43:25 — 1:1. Гребенщиков — 4 (бол., Аалтонен), 47:36 — 2:1. Гордеев — 1 (Ю. Александров), 53:46 — 2:2.

Победный буллит: Монс.

Вратари: Ежов — Шикин (Проскуряков, 65:00).

Штраф: 33 — 24.

Броски: 34 (10+13+8+3) — 35 (9+10+14+2).

Судьи: Оскирко, Раводин.

12 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

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