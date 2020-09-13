«Витязь» по буллитам обыграл «Северсталь»
«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Северсталь» со счетом 2:1.
На гол Святослава Гребенщикова команды из Череповца ответили точным броском Антона Сизова. Решающий буллит реализовал Маттиас Теденбю.
После этого матча «Витязь» с 4 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Северсталь» с 5 очками — на пятой строчке на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Гребенщиков — 1 (Ларичев, Малыхин), 2:09 — 1:0. Сизов — 2 (Думбадзе, Гераськин), 2:50 — 1:1.
Победный буллит: Теденбю.
Вратари: Ежов — Подъяпольский.
Штраф: 16 — 26.
Броски: 41 (11+8+18+4) — 36 (10+17+7+2).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
?13 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».