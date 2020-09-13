«Витязь» по буллитам обыграл «Северсталь»

«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Северсталь» со счетом 2:1.

На гол Святослава Гребенщикова команды из Череповца ответили точным броском Антона Сизова. Решающий буллит реализовал Маттиас Теденбю.

После этого матча «Витязь» с 4 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Северсталь» с 5 очками — на пятой строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гребенщиков — 1 (Ларичев, Малыхин), 2:09 — 1:0. Сизов — 2 (Думбадзе, Гераськин), 2:50 — 1:1.

Победный буллит: Теденбю.

Вратари: Ежов — Подъяпольский.

Штраф: 16 — 26.

Броски: 41 (11+8+18+4) — 36 (10+17+7+2).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

?13 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».