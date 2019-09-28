«Витязь» по буллитам обыграл «Металлург», одержав девятую победу подряд в КХЛ

«Витязь» дома одержал победу над «Металлургом» по буллитам (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Подольске на стадионе ЛД «Витязь».

В составе «Витязя» отличились нападающие Миро Альтонен и Евгений Монс. Победный буллит реализовал нападающий хозяев Иван Ларичев.

Для «Витязя» эта победа стала девятой подряд в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Команда Валерия Белова располагается на первом месте с 20 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» — 12-я строчка и 6 баллов (Восточная конференция).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Монс — 3 (Ержабек, Чернов), 4:33 — 1:0. Потехин — 1 (Дронов, Яковлев), 10:01 — 1:1. Паршин — 2 (Дронов), 26:46 — 1:2. Аалтонен — 2, 49:09 — 2:2.

Победный буллит: Ларичев.

Вратари: Ежов — Галимов.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 39 (10+13+10+6) — 29 (9+8+9+3).

Судьи: Фатеев, Франо.

28 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

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