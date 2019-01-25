"Витязь" отыгрался с 0:3 и одержал победу над "Северсталью"

"Витязь" одержал победу над "Северсталью" (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Череповца проиграла во второй раз подряд.

В составе победителей дважды отличился форвард Борна Рендулич, по разу – нападающие Михал Ржепик, Александр Семин и Геннадий Столяров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Северсталь" (Череповец) – 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)

Голы: Кинрейд – 3 (Монахов, Якимов), 17:24 – 0:1. Кодола – 6 (Петунин), 24:23 – 0:2. Монахов – 5, 24:59 – 0:3. Рендулич – 10 (Никулин, Столяров), 29:29 – 1:3. Рендулич – 11 (бол., Самонов), 40:38 – 2:3. Ржепик – 13 (Семин, Аалтонен), 41:57 – 3:3. Семин – 19 (Ржепик), 43:03 – 4:3. Столяров – 4 (бол., Аалтонен, Мозик), 52:20 – 5:3.

Вратари: Ортио (Самонов, 24:59) – Фурх (Артамкин, 52:20).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 34 (8+11+15) – 37 (14+12+11).

Судьи: Васильев, Кулаков.

25 января. Подольск. ЛД "Витязь".

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