«Витязь» останется в КХЛ. Но всем игрокам и тренерам будут сокращены зарплаты на 20 процентов

Как стало известно «СЭ», «Витязь» примет участие в сезоне КХЛ-2020/21, несмотря на финансовые проблемы — у команды есть долги перед хоккеистами за четыре месяцев и нет текущего договора с ареной в Подольске на новый чемпионат.

По нашим данным, долги в клубе обещают погасить 25 июля, проблема со стадионом будет решена, однако общий бюджет «Витязя» будут снижен. Планируется, что текущие зарплаты хоккеистов и тренеров подмосковной команды будут урезаны на 20 процентов, что позволит ей продолжить выступать в КХЛ.