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«Витязь» останется в КХЛ. Но всем игрокам и тренерам будут сокращены зарплаты на 20 процентов

6 июля 2020, 21:11
«Витязь» останется в КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Витязь» останется в КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Витязь» примет участие в сезоне КХЛ-2020/21, несмотря на финансовые проблемы — у команды есть долги перед хоккеистами за четыре месяцев и нет текущего договора с ареной в Подольске на новый чемпионат.

По нашим данным, долги в клубе обещают погасить 25 июля, проблема со стадионом будет решена, однако общий бюджет «Витязя» будут снижен. Планируется, что текущие зарплаты хоккеистов и тренеров подмосковной команды будут урезаны на 20 процентов, что позволит ей продолжить выступать в КХЛ.

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