"Витязь" одолел "Трактор", одержав шестую победу подряд
"Витязь" победил "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Клуб из Подольска выиграл уже шесть поединков подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Трактор" идет четвертым на "Востоке".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Копейкин - 19 (бол.), 29:28 - 1:0. Макеев - 19 (Чернов, Горак), 53:50 - 2:0. Ю. Петров - 8, 56:46 - 2:1. Афиногенов - 19 (п.в., Горак, Макеев), 59:23 - 3:1.
Вратари: Сапрыкин - Францоуз (58:52 - 59:23).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 21 (10+8+3) - 39 (8+13+18).
Судьи: Бондарь, Сергеев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|67
|29
|38
|70
|9
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|10
|Нефтехимик
|67
|26
|41
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|67
|46
|21
|95
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
|25.02
|14:30
|
Автомобилист – Локомотив
|- : -
|25.02
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|25.02
|17:00
|
Куньлунь РС – СКА
|- : -
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