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27 января 2017, 22:11

"Витязь" одолел "Трактор", одержав шестую победу подряд

Никита Коновалов
Корреспондент
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"Витязь" победил "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Клуб из Подольска выиграл уже шесть поединков подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Трактор" идет четвертым на "Востоке".

КХЛ 

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Копейкин - 19 (бол.), 29:28 - 1:0. Макеев - 19 (Чернов, Горак), 53:50 - 2:0. Ю. Петров - 8, 56:46 - 2:1. Афиногенов - 19 (п.в., Горак, Макеев), 59:23 - 3:1.

Вратари: Сапрыкин - Францоуз (58:52 - 59:23).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 21 (10+8+3) - 39 (8+13+18).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

Источник: http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/
ХК Витязь
ХК Трактор
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