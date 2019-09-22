«Витязь» одолел СКА и одержал седьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Витязь». Гости одержали седьмую победу подряд, переиграв команду из Санкт-Петербурга со счетом 4:2.

В составе СКА дубль сделал нападающий Дмитрий Кагарлицкий. У команды из Подольска очередная шайба в сезоне на счету нападающего Александра Семина.

«Витязь» остается единоличным лидером Западной конференции.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Семин — 5 (бол., Лаюнен, Аалтонен), 16:28 — 0:1. Кагарлицкий — 2 (Бывальцев, Земченок), 21:27 — 1:1. Чернов — 2 (бол., Лаюнен, Аалтонен), 30:15 — 1:2. Монс — 2, 44:49 — 1:3. Барабанов — 1 (бол., Кагарлицкий, Зуб), 52:35 — 2:3. Макеев — 3 (п.в., Семин, Аалтонен), 57:56 — 2:4.

Вратари: Кочетков (Мельничук, 44:49, 57:48 — 57:56) — Ежов.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 51 (14+24+13) — 23 (3+11+9).

Судьи: Бирин, Хрибик.

22 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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