«Витязь» одержал волевую победу над «Сочи»

«Витязь» взял верх над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. «Леопарды» открыли счет во втором периоде, подмосковная команда сравняла счет, а в овертайме Александр Семин забросил победную шайбу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мосалев — 5 (бол., Александров, Шмелев), 33:07 — 0:1. Моисеев — 6 (Евсеенков, Макеев), 46:02 — 1:1. Семин — 15 (Макеев), 60:31 — 2:1.

Вратари: Ежов — Налимов.

Судьи: Бирин, Щенев.

11 февраля. Подольск. ЛД «Витязь».