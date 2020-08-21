«Витязь» обыграл «Спартак» в товарищеском матче

«Витязь» победил «Спартак» в товарищеском предсезонном матче со счетом 6:3.

После окончания основного времени матча команды провели овертайм, в котором также сильнее оказалась команда из Подольска. Кроме этого, «Спартак» и «Витязь» провели серию буллитов, в которой не выявили победителя — 2:2.

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:6 ОТ (1:3, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Гребенщиков — 2 (Моисеев), 0:53 — 0:1. Семин — 2 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 2:08 — 0:2. Федоров — 1 (Широков), 9:50 — 1:2. Дергачев — 1 (Даугавиньш, Воронков), 18:10 — 1:3. Широков — 1 (бол., Юсе), 38:31 — 2:3. Дергачев — 2 (бол., Даугавиньш, Пыленков), 40:24 — 2:4. Радил — 1 (Широков, Вишневский), 54:53 — 3:4. Гребенщиков — 3, 57:55 — 3:5. Попов — 1, 64:35 — 3:6.

Вратари: Гудачек (58:08) — Кочетков (Тодыков, 47:09, Кочетков, 49:07).

Броски: 45 (12+15+13+5) — 28 (11+9+6+2).

Судьи: Морозов, Овчинников.

21 августа. Москва. «ЦСКА Арена».