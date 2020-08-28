«Витязь» обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

В матче Кубка мэра Москвы «Витязь» победил «Спартак». Команда вырвала победу в овертайме (3:2 ОТ). Решающий гол в активе Игоря Головкова.

Кубок мэра Москвы

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Дэнфорт — 2 (бол., Хультстрем), 19:30 — 0:1. Никонцев — 3 (Рылов, Вишневский), 27:28 — 1:1. Дэнфорт — 3, 41:31 — 1:2. Лехтеря — 2 (Рылов), 45:40 — 2:2. Головков — 1, 60:27 — 2:3.

Вратари: Гудачек — Кочетков.

28 августа. Москва. «ЦСКА Арена».