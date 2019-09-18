«Витязь» обыграл «Северсталь» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» — 4:1. В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал Якуб Ержабек, также отличились Александр Семин и Данила Моисеев. У череповчан гол на счету Юрия Трубачева.

«Витязь» одержал пятую победу подряд и с 12 очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Северсталь» (5) — последняя.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Семин — 4 (бол., Петраков, Ержабек), 22:07 — 1:0. Ержабек — 1 (Няттинен, Аалтонен), 27:01 — 2:0. Трубачев — 1 (бол., Вовченко, Шулак), 30:51 — 2:1. Моисеев — 2, 35:21 — 3:1. Ержабек — 2 (бол., Семин, Евсеенков), 49:50 — 4:1.

Вратари: Самонов — Подъяпольский (Хакимов, 35:21).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 33 (12+12+9) — 35 (7+17+11).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

18 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

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