«Витязь» обыграл «Северсталь»

«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 3:0.

Голы в составе подольского клуба забили Маттиас Теденбю, Якуб Ержабек и Иван Ларичев.

После этого матча «Витязь» с 21 очком занимает 8-е место Западной конференции, «Северсталь» с 23 очками — на 6-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Теденбю — 7 (бол., Дэнфорт, Хультстрем), 25:07 — 0:1. Ержабек — 1 (Дэнфорт, Паутов), 29:46 — 0:2. Ларичев — 3 (Попов, Гребенщиков), 58:50 — 0:3.

Вратари: Подъяпольский — Тодыков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (9+15+10) — 28 (7+11+10).

Судьи: Бондарь, Васильев.

30 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».