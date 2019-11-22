«Витязь» обыграл рижское «Динамо» и прервал серию поражений из пяти матчей

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» — 4:1. Подмосковная команда прервала серию поражений из пяти встреч. Она набрала 38 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Рижане (23) — 11-е.

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Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Варфоломеев — 2 (бол., Ержабек, Бывальцев), 8:41 — 1:0. Йормакка — 5 (Бывальцев), 14:32 — 2:0. Моисеев — 3 (Ларичев, Евсеенков), 25:31 — 3:0. Слепец — 1 (Зиле), 27:52 — 3:1. Аалтонен — 8 (Макеев), 48:15 — 4:1.

Вратари: Кочетков — Салак (54:55 — 57:08).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (11+8+2) — 33 (8+15+10).

Судьи: Спирин, Щенев.

22 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».

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