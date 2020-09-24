«Витязь» обыграл «Металлург»
19:37
«Металлург» проиграл «Витязю» в домашнем матче регулярного сезона КХЛ — 1:4.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Артюхин — 1 (Пыленков, Моисеев), 2:47 — 0:1. Дэнфорт — 2 (бол., Даугавиньш), 7:11 — 0:2. Ламмикко — 2 (Плотников), 25:42 — 1:2. Дэнфорт — 3 (Теденбю, Паутов), 45:02 — 1:3. Паутов — 1 (Лугин), 55:59 — 1:4.
Вратари: Олкинуора — Тодыков.
Штраф: 29 — 20.
Броски: 29 (4+12+13) — 39 (14+14+11).
Судьи: Лаврентьев, Оскирко.
24 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1399 зрителей.