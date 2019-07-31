"Витязь" обыграл "Металлург"

"Витязь" в товарищеском матче выиграл у "Металлурга" (4:3). Дубль в составе победителей сделал Йоонас Няттинен.

Товарищеский матч

"Витязь" (Подольск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Голы: Няттинен - 2 (Йормакка, Аалтонен), 6:30 - 1:0. Квартальнов - 1 (Ержабек, Шевченко), 9:30 - 2:0. Няттинен - 3 (бол., Аалтонен, Лаюнен), 18:51 - 3:0. Антипин - 1 (Неколенко), 37:30 - 3:1. Квартальнов - 2 (Монс), 46:03 - 4:1. Минулин - 1 (Антипин), 47:23 - 4:2. Антипин - 2, 49:30 - 4:3.

Вратари: Самонов - Галимов.

31 июля.