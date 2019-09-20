«Витязь» обыграл «Локомотив», отыгравшись с 0:2

«Витязь» обыграл «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ. Подольский клуб уступал по ходу встречи 0:2, но смог вырвать победу — 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Ландер — 2 (Санников, Рэтти), 15:24 — 1:0. Кудрявцев — 3 (Свитов, Ильенко), 22:46 — 2:0. Аалтонен — 1 (бол., Няттинен, Семин), 35:34 — 2:1. Ержабек — 3 (Евсеенков, Семин), 37:00 — 2:2. Гребенщиков — 5 (Пыленков, Аалтонен), 41:30 — 2:3.

Вратари: Лазушин (58:28) — Самонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (10+9+16) — 28 (9+12+7).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

20 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

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