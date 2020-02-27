«Витязь» обыграл «Локомотив» и финишировал седьмым на Западе

«Витязь» выиграл у «Локомотива» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев дубль сделал Вилле Лаюнен. Также отличились Святослав Гребенщиков и Пекка Йормакка. У гостей забивали Михаил Беляев, Павел Красковский, Рушан Рафиков и Михаил Беляев. Решающий буллит в активе Гребенщикова.

«Витязь» набрал 65 очков и поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Локо» завершил регулярный чемпионат на шестой позиции — 73 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лаюнен — 3 (Ержабек, Йормакка), 10:06 — 1:0. Гребенщиков — 14 (Артюхин, Чернов), 21:53 — 2:0. Беляев — 1 (мен., Алексеев), 25:08 — 2:1. Красковский — 2 (Дарьин, Денисенко), 26:19 — 2:2. Лаюнен — 4 (бол., Бывальцев, Макеев), 37:55 — 3:2. Йормакка — 12 (Лаюнен, Няттинен), 47:38 — 4:2. Каюмов — 16 (бол., Алексеев, Рафиков), 56:44 — 4:3. Беляев — 2, 59:25 — 4:4.

Победный буллит: Гребенщиков.

Вратари: Сапрыкин — Коновалов (56:16 — 56:44, 57:34 — 59:25).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (11+15+10+2) — 39 (9+13+14+3).

Судьи: Кулаков, Раводин.

27 февраля. Подольск. ЛД «Витязь».