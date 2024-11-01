«Витязь» объявил о расторжении контракта с Баптистом

Нападающий «Витязя» Николя Баптист покинул клуб, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Контракт с 29-летним канадцем расторгнут по соглашению сторон.

Баптист подписал контракт с «Витязем» в мае этого года. В текущем сезоне форвард провел за команду 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

После 22 матчей подмосковная команда с 21 очком занимает девятое место в Западной конференции КХЛ.