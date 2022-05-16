«Витязь» объявил о назначении Буцаева главным тренером команды

Как ранее сообщал «СЭ», Вячеслав Буцаев стал новым главным тренером «Витязя».

Подмосковная команда объявила о заключении контракта с 51-летним специалистом. Срок соглашения не уточняется.

Вместе с Буцаевым в клуб пришел тренер по защитникам Александр Завьялов. В тренерском штабе «Витязя» продолжат работу тренер нападающих Максим Бец и тренер вратарей Андрей Малков.

В сезоне-2021/22 «Витязь» занял 10-е место в таблице Западной конференции с 43 очками в 48 матчах.