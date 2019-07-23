"Витязь" обменял молодого защитника в СКА

В результате обмена между СКА и "Витязем" защитник Георгий Дедов перешел в систему команды из Санкт-Петербурга. Подольский клуб получил денежную компенсацию, сообщает официальный сайт "Витязя".
19-летний Дедов выступал последнее время в МХЛ и провел за "Русских витязей" и в 132 матчах и набрал 38 очков.
Георгий Дедов - в Санкт-Петербурге— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) July 23, 2019
В результате обмена между СКА и «Витязем» защитник Георгий Дедов перешел в систему Петербургской команды, а подольский клуб получил денежную компенсацию.https://t.co/S5Z5JiUiSZ pic.twitter.com/BB5mVMpW28
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