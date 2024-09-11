Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:32

«Витязь» обменял Кару в «Сибирь»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Витязя» Владислав Кара обменян в «Сибирь», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 26-летнего россиянина подмосковная команда получила спортивные права на нападающего Павла Ениша, а также денежную компенсацию.

Кара выступал за «Витязь» с 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 14 (6+8) очков.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Сибирь
Читайте также
Россияне Бетербиев и Бивол проведут бой 12 октября в Эр-Рияде
Роман Костомаров запустил свое шоу на Rutube
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Почему Кордоба отказался от переезда в Москву, Титов снова выйдет на поле. Что происходит в «Спартаке»
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 3 3 0 6
2 Автомобилист 3 2 1 4
3 Нефтехимик 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 2 2 0 4
5 Трактор 3 1 2 3
6 Адмирал 3 1 2 3
7 Амур 3 1 2 2
8 Лада 3 1 2 2
9 Металлург Мг 3 1 2 2
10 Ак Барс 3 1 2 2
11 Барыс 3 0 3 1
12 Сибирь 3 0 3 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 3 3 0 6
2 Спартак 3 2 1 5
3 ЦСКА 3 2 1 4
4 Северсталь 3 2 1 4
5 Витязь 3 2 1 4
6 Куньлунь РС 3 2 1 4
7 СКА 3 1 2 3
8 Торпедо 3 1 2 3
9 Динамо Мн 2 1 1 2
10 Динамо М 3 1 2 2
11 Сочи 2 1 1 2
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
11.09 16:30
Авангард – Амур
 - : -
11.09 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
11.09 19:30
Витязь – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости