«Витязь» обменял Кару в «Сибирь»

Форвард «Витязя» Владислав Кара обменян в «Сибирь», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 26-летнего россиянина подмосковная команда получила спортивные права на нападающего Павла Ениша, а также денежную компенсацию.

Кара выступал за «Витязь» с 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 14 (6+8) очков.