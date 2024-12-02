«Витязь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» дома обыграл «Нефтехимик» по буллитам в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

«Витязь» набрал 31 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 33 очками — на 7-й строчке «Востока».