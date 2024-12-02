«Витязь» по буллитам победил «Нефтехимик»

«Витязь» дома обыграл «Нефтехимик» по буллитам в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев шайбы забросили Иван Воробьев, Владимир Галузин и Алексей Макеев. У гостей дубль на счету Андрея Белозерова.

«Витязь» набрал 31 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 33 очками — на 7-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Галузин — 1 (Ежов), 2:32 — 1:0. Белозеров — 7 (Пастухов), 24:13 — 1:1. Воробьев — 7 (Готье, Аркалов), 26:07 — 2:1. Белозеров — 8 (бол., Сериков, Ди), 33:16 — 2:2. Макеев — 6 (Рой, Бучельников), 36:50 — 3:2. Петров — 1 (Леонтьев, Хоружев), 54:49 — 3:3.

Победный буллит: Барак.

Вратари: Дорожко — Долганов.

Штраф: 11 — 2.

Броски: 40 (13+14+12+1) — 48 (7+17+23+1).

Судьи: Гамалей, Дударов.

2 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 1616 зрителей.