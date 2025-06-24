«Витязь» не примет участия в новом сезоне КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что «Витязь» пропустит FONBET Чемпионат КХЛ сезона-2025/26.

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

3 июня «СЭ» сообщал, что подмосковный клуб может покинуть лигу из-за прекращения финансирования со стороны «Газпрома». Позднее «СЭ» стало известно, что КХЛ начала планирование календаря на сезон-2025/26 без учета «Витязя».