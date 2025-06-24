Хоккей
24 июня, 14:45

«Витязь» не примет участия в новом сезоне КХЛ

Алина Савинова
«Витязь» не сыграет в новом сезоне КХЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что «Витязь» пропустит FONBET Чемпионат КХЛ сезона-2025/26.

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

3 июня «СЭ» сообщал, что подмосковный клуб может покинуть лигу из-за прекращения финансирования со стороны «Газпрома». Позднее «СЭ» стало известно, что КХЛ начала планирование календаря на сезон-2025/26 без учета «Витязя».

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/06/24/548263.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
  • Niikiitic

    Обидно, что их не будет, было бы интересно посмотреть)

    25.06.2025

  • Электросталец

    Министерство счастья у Вали стакан

    25.06.2025

  • Электросталец

    Сняли ярмо с Московской области,ничем не запомнившееся, кроме бойцов Назара

    25.06.2025

  • Пан Юзеф

    Наши бабы и не на такое способны!

    24.06.2025

  • IQ-87%

    Это было в другой жизни -которой больше нет -я смотрю в перед- в еще более светлое будущее

    24.06.2025

  • Andre_Saratov

    Дегидрация началась.

    24.06.2025

  • Fanatico

    а что и с Зенитом такое возможно? Сразу во вторую лигу

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Граждане, не расходимся! Спасаем "Витязь"! Вместе мы - Сила!

    24.06.2025

  • AZ

    Хоккейные Химки)))

    24.06.2025

  • sergey485

    Операция "Витязь" - мы пошли, а вы eбитесь...

    24.06.2025

  • Константин Мишин

    а как же геройский спасатель Роман Борисович? или возглавить "Витязь" после СКА уже не по масти? :grin:

    24.06.2025

  • Садовник

    Тогда Лада на Запад?

    24.06.2025

  • IQ-87%

    К стати -именно вчерашняя и была

    24.06.2025

  • IQ-87%

    Не день -а Вся Жизнь

    24.06.2025

  • IQ-87%

    А что в такой нельзя-я же в разведке

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Почему - не "Химик" и в - Воскресенск? Что за подмосковская солянка "Химтязь" (ни богу - свечка, ни черту - кочерга)?

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, это звучит духоподъемно и обнимающе. Это - хорошая идея. А-то Валентина Матвиенко предлагала учредить нечто подобное, но при слове "Министерство" все как-то в свисток ушло.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Эта ночь будет называться "Ночь Спасения". А следующий день станет Днем Всемирного Счастья.

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Эта ночь будет называться Вальпургиевой или на Ивана Купала (в переводе с немецкого). Народ - за справедливость. Может, РФС поможет со своей сверхприбыли нонешней? Тогда народ перестанет клясть РФС и переключится на более нужные сейчас цели.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Не забывайте, что речь идет о русском народе. А русский народ соберет деньги за одну ночь. Да, пусть эту ночь "Витязь" поиграет в Ночной Лиге.

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Может, поиграет пока в Ночной лиге? Пока деньги народ в складчину не соберет? Миром спасем любого витязя и "Витязь" спасем.

    24.06.2025

  • Rudrik31

    Витязь пал! ничего, бабы новых народют!

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Опять вы за свое... Какая вам еще форма нужна, окромя военной? Вы же собрались вместе с "Польским Союзом спасения Ирана" на войну с Израилем.

    24.06.2025

  • IQ-87%

    Я не сомневаюсь-вот хотел себе такую форму заказать -и уже слоган придумал для клуба- Встречай каждое утро с химтязем - очень хорошо что нет буквы ж-как то тяжеловато для восприятия-а так легко и красиво

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Победа будет за нами, не сомневайтесь.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Правильно, пан Дмитрий, вернем не завтра. Вернем сейчас. Более того. Не дадим забрать у нас "Витязь".

    24.06.2025

  • IQ-87%

    Как приятно такое слышать-новые лучи света при помощи нашей химии наши же витязи будут продвигать в народ -надеюсь в спортивно патриотическом плане тоже не подкачают

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Даже в падел (как бы это не звучало в наших ушах).

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Витязю - памятник. Вернем их обязательно. Не завтра. Просятся клубы из КНДР, Ирана, Афганистана и неизвестная пока еще команда из Африки (идут переговоры с более чем десятью странами). Пора-с ширяться, пардон, - расширяться.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    "Химтязь" будет новый клуб называться, мы уже решили. Играть будет во все: в футбол, в хоккей, в баскетбол и прочее. В крикет даже.

    24.06.2025

  • IQ-87%

    Ко мне обратились важные люди -с предложением создать совместный клуб -Химические Витязи- по источникам-деньги есть

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Когда подлючие решалы убивали "Химки", болельщики "Витязя" молчали. Теперь решалы уничтожили и легендарный "Витязь", один из самых титулованных клубов мира, имеющий огромную армию болельщиков повсюду, даже в странах жаркой Африки. И снова молчание. Наши клубы уничтожают. На что вы рассчитываете, славные болельщики Подмосковья? На то, что у этих мерзких решал проснется совесть? Нет у них совести. Нет и чести у них. Мы должны отстоять "Витязь" в память о "Химках". "Витязь", живи!

    24.06.2025

    • Стюарт в результате обмена перешел из «Витязя» в «Салават Юлаев»

    Быков — о снятии «Витязя» с КХЛ: «Вдвое обидно за болельщиков команды»
