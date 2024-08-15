«Металлург» проиграл «Витязю» в Кубке Блинова
«Металлург» в товарищеском матче уступил «Витязю» — 4:6.
Дубль у подмосковной команды оформил Николя Баптист. Еще по одной шайбе забросили Андрей Чивилев, Егор Морозов, Ярослав Бусыгин и Иван Воробьев.
Хет-трик у магнитогорцев на счету Николая Майорова. Дмитрий Силантьев отметился одним голом.
Хоккей
Товарищеский матч
«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:4 (2:0, 1:3, 3:1)
Голы: Баптист — 1 (Рой, Барак), 5:24 — 1:0. Баптист — 2, 7:00 — 2:0. Чечелев — 1, 20:30 — 3:0. Майоров — 1, 29:50 — 3:1. Майоров — 2, 34:25 — 3:2. Силантьев — 1 (Грасс), 38:42 — 3:3. Морозов — 1, 42:53 — 4:3. Майоров — 3 (Козлов), 48:28 — 4:4. Бусыгин — 1, 51:50 — 5:4. Воробьев — 1, 55:50 — 6:4.
Вратари: Шикин — Смолин.
15 августа.
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