«Витязь» на своей площадке нанес поражение «Металлургу» в матче КХЛ

«Витязь» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче КХЛ — 2:0.

Голы в этой встрече забили Дерек Барак и Владислав Цицюра.

«Витязь» переместился на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Металлург» располагается на пятой строчке Востока, имея в активе также 18 баллов.

В следующем матче «Витязь» примет СКА, а «Металлург» сыграет на выезде с «Куньлунем». Обе встречи пройдут 21 октября.

Хоккей

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«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Барак — 11 (Дарьин, Педан), 7:50 — 1:0. Цицюра — 1 (Валенцов, Малоросиянов), 45:52 — 2:0.

Вратари: Дорожко — Смолин (57:30).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 20 (9+8+3) — 34 (8+10+16).

Судьи: Гофман, Лазарев.

19 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 4124 зрителя.