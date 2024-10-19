«Витязь» на своей площадке нанес поражение «Металлургу» в матче КХЛ
«Витязь» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче КХЛ — 2:0.
Голы в этой встрече забили Дерек Барак и Владислав Цицюра.
«Витязь» переместился на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Металлург» располагается на пятой строчке Востока, имея в активе также 18 баллов.
В следующем матче «Витязь» примет СКА, а «Металлург» сыграет на выезде с «Куньлунем». Обе встречи пройдут 21 октября.
Хоккей
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«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Барак — 11 (Дарьин, Педан), 7:50 — 1:0. Цицюра — 1 (Валенцов, Малоросиянов), 45:52 — 2:0.
Вратари: Дорожко — Смолин (57:30).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 20 (9+8+3) — 34 (8+10+16).
Судьи: Гофман, Лазарев.
19 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 4124 зрителя.
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