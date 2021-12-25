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«Металлург» победил «Витязь» и сохранил лидерство в турнирной таблице

19:16
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«Металлург» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Магнитогорцы одолели соперника со счетом 5:3.

Две голевые передачи в свой актив записал нападающий «Магнитки» Николай Голдобин.

«Металлург» набрал 65 очков и сохранил первое место в турнирной таблице.

«Витязь» идет только на 11-м месте в Западной конференции, набрав 35 очков.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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