«Металлург» победил «Витязь» и сохранил лидерство в турнирной таблице

«Металлург» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Магнитогорцы одолели соперника со счетом 5:3.

Две голевые передачи в свой актив записал нападающий «Магнитки» Николай Голдобин.

«Металлург» набрал 65 очков и сохранил первое место в турнирной таблице.

«Витязь» идет только на 11-м месте в Западной конференции, набрав 35 очков.