«Витязь» по буллитам обыграл «Металлург»
«Витязь» по буллитам обыграл «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В основное время в составе гостей отличился нападающий Данила Юров. За хозяев забросил форвард Владислав Кара.
Победный буллит на счету Виталия Попова.
«Магнитка» распологается на 4-й строчке в турнирной таблице «Востока» с 70 очками за 56 встреч.
«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 66 очков за 57 матчей.
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«Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кара — 18 (Старков, Абросимов), 16:20 — 1:0. Юров — 5 (Минулин, Керран), 20:40 — 1:1.
Победный буллит: Попов.
Вратари: Дорожко — Паскуале.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (12+6+7+5) — 31 (9+7+13+2).
Судьи: Белов, Раминг.
29 января. Балашиха. Арена Балашиха. 5108 зрителей.
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