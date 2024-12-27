«Витязь» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Балашихе и завершилась со счетом 5:3 в пользу ярославской команды.