«Витязь» и «Локомотив» сыграют в чемпионате КХЛ

Матч FONBET чемпионата КХЛ «Витязь» — «Локомотив» пройдет в понедельник, 14 октября, на «Арене Балашиха». Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру покажут на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Также трансляция пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Кроме того, игру в Балашихе покажет телеканал «Первый ярославский» для жителей Ярославля.

Основные события игры «Витязь» — «Локомотив» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Витязь» набрал 14 очков в 14 матчах, а «Локомотив» — 26 в 15.