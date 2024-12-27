«Витязь» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Витязь» и «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Ярославле трансляцию также проведет канал «Первый ярославский».

Ключевые события игры «Витязь» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В октябре «Витязь» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Спустя месяц ярославцы взяли реванш и победили в овертайме — 2:1ОТ.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 64 очка в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Витязь» располагается на девятой строчке, набрав 36 очков в 37 матчах.

Матч «Витязь» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.