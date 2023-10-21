«Витязь» сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 21 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Балашиха» в Балашихе и начинается — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Витязь» — «Локомотив» будут доступны на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко спорт» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 13.55 мск.

Команда Дмитрия Рябыкина набрала 12 очков и занимает последнее место в конференции «Запад» и дивизионе Боброва. Железнодорожники с 29 баллами расположились на второй строчке в конференции «Запад» и возглавляют дивизион Тарасова.

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